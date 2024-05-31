Галицкий в 2023 году внес в фонд академии «Краснодара» 9 миллиардов рублей

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Как стало известно «СЭ», на самом деле «Краснодар» не является самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года.
Ранее РФС опубликовал финансовый отчет клубов. Согласно этим данным, «Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения.
По нашей информации, такие цифры в отчетности стали возможно благодаря тому, что из 11 965 миллиарда рублей большая часть, а если быть точным 9 миллиардов рублей, были внесены владельцем клуба Сергеем Галицким в фонд академии, который должен будет обеспечить ее функционирование в будущем.