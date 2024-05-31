Галицкий в 2023 году внес в фонд академии «Краснодара» 9 миллиардов рублей

Как стало известно «СЭ», на самом деле «Краснодар» не является самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года.

Ранее РФС опубликовал финансовый отчет клубов. Согласно этим данным, «Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения.

По нашей информации, такие цифры в отчетности стали возможно благодаря тому, что из 11 965 миллиарда рублей большая часть, а если быть точным 9 миллиардов рублей, были внесены владельцем клуба Сергеем Галицким в фонд академии, который должен будет обеспечить ее функционирование в будущем.