Галлямов поделился ожиданиями от матча «Ростов» — «Зенит»

Российский фигурист Александр Галлямов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Ожидания от матча с «Ростовом» очевидные, если посмотреть на вратаря и защитника, которые играли как раз на «Газпром Арене» против Ирака. Вспомните, что вытворяли вратарь и защитник на пару! Все все увидели, все все поняли. Если они будут в старте, то уже все станет более понятно. Чемпионство «Зенита? Как раз самое интересное будет в матче со «Спартаком». К сожалению, мы в это время будем в дороге после шоу в Монголии, но в записи буду смотреть. Надеюсь, что они смогут досрочно оформить чемпионство», — приводит слова Галлямова Metaratings.ru.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.