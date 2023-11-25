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РПЛ

Сегодня, 11:21

Галоян назвал грусть уделом слабых

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян заявил, что в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» команда не будет стараться противодействовать кому-либо из стана оппонентов лично.

«Как мы будем противодействовать «Спартаку»? Пускай это останется тайной. Мы стараемся не ориентироваться на какого-либо конкретного игрока, мы рассматриваем соперника как команду в целом. Грустить — это удел слабых. В любом случае нужно двигаться вперед, даже после поражений. У ребят большая мотивация побеждать и исправлять положение в таблице», — приводит слова Галояна «Газета.Ru».

«Балтика» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

После 15 туров калининградцы с 12 очками занимают 14-е место в РПЛ. «Спартак» с 24 очками идет шестым в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/25/21786241.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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