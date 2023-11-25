Галоян назвал скорость принятия решений главным отличием РПЛ от Первой лиги

Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян заявил, что уровень игры в РПЛ заметно отличается от Первой лиги, где он провел большую часть профессиональной карьеры.

«Здесь быстрее принимают решение. Понятно, что и класс футболистов выше, надо стараться ориентироваться на их уровень и так же играть. Насчет адаптации — не сказал бы, что она была слишком долгой, но в любом случае к абсолютно любому чемпионату нужно адаптироваться. Тут все нормально», — приводит слова Галояна «Газета.Ru».

24-летний Галоян выступает за «Балтику» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.