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Сегодня, 13:13

Галоян назвал скорость принятия решений главным отличием РПЛ от Первой лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян заявил, что уровень игры в РПЛ заметно отличается от Первой лиги, где он провел большую часть профессиональной карьеры.

«Здесь быстрее принимают решение. Понятно, что и класс футболистов выше, надо стараться ориентироваться на их уровень и так же играть. Насчет адаптации — не сказал бы, что она была слишком долгой, но в любом случае к абсолютно любому чемпионату нужно адаптироваться. Тут все нормально», — приводит слова Галояна «Газета.Ru».

24-летний Галоян выступает за «Балтику» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/25/21786607.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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