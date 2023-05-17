Галямин назвал невозможным переход Дивеева в «Локомотив»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин назвал нереальным переход футболиста красно-синих Игоря Дивеева в московский «Локомотив».

«Нереально, что Дивеев уйдет в «Локомотив». Если только агенты что-то не начудят. Да, сейчас были переходы между клубами: Мухин, Тикнизян, Марадишвили. Но зачем Дивееву? Не думаю, что у него будет выше зарплата в «Локомотиве». Ради повышения 10% зарплаты менять клуб не вижу смысла. По уровню сегодня ЦСКА выше «Локомотива», — приводит слова Галямина Legalbet.

23-летний Дивеев перешел в ЦСКА в 2019-м году из «Уфы». Всего за армейцев защитник сыграл 129 матчей, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.