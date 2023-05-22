Галямин — о Семаке: «Поражаюсь людям, которые принижают его заслуги в чемпионстве «Зенита». Нужно уметь управлять миллионерами»

Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Сергея Семака лучшим тренером РПЛ-2022/23.

— Лучший тренер РПЛ?

— Семак. Поражаюсь людям, которые принижают его заслуги в чемпионстве «Зенита», на полном серьезе говорят, что с таким составом кто угодно выиграл бы золотые медали. Поверьте, нужно уметь управлять миллионерами. Не только грамотно выстраивать тактику, но и сохранять их мотивацию, избегать внутренних конфликтов. Так что Семак со своей работой справляется блестяще. Маленький пример — в трех последних турах его команда забивает в добавленное время! Ребята бьются, никто на поле не валяет дурака, хотя главную задачу «Зенит» давно решил, — сказал Галямин.

«Зенит» гарантировал себе чемпионство после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Это чемпионство стало для команды Семака пятым подряд.

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