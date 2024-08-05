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Сегодня, 05:45

Галямин объяснил, что повлияло на результативность Глушенкова после перехода в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник сборных СССР и России Дмитрий Галямин объяснил, благодаря чему полузащитник Максим Глушенков удачно дебютировал в «Зените».

В матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0) футболист сделал хет-трик.

«Во-первых, большая мотивация. Потому что новый клуб, более серьезный, более сильный. Во-вторых, уровень партнеров совершенно другой. Третий момент — это желание. Я имею в виду желание доказать тренеру сборной России. Показать, что он в полном порядке», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Галямина.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. В пяти матчах за команду из Санкт-Петербурга 25-летний россиянин забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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