Галямин: «Семак — один из немногих российских тренеров, который умеет работать с миллионерами»

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак — это один из немногих тренеров в российском футболе, который умеет работать с миллионерами. Это он доказал на протяжении пяти последних лет. Конечно, это нужно доказывать из года в год и бывают осечки, но это человек, который действительно умеет работать как тренер. И у него действительно есть такое хорошее качество, как умение работать с людьми, которые в молодом возрасте заработали и зарабатывают большие деньги. Это ведь очень сложно, но он это умеет», — приводит слова Галямина Metaratings.ru.

«Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.