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Сегодня, 23:05

Галямин: «Алип в шорт-листе «ПСЖ» — нормальный процесс»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин поделился мнением о том, соответствует ли уровень защитника «Зенита» Нуралы Алипа таким командам, как «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что футболистом интересуются вышеперечисленные клубы.

«В шорт-лист он входит, учитывая, что у таких клубов по несколько десятков игроков на позицию. Если реально, то вряд ли. В силу возраста и уровня команды, где он играет, можно принять, что такое может быть. Но таких футболистов по 15-20 на каждую позицию. Это нормальный процесс. Верю ли я в переход Алипа в один из этих клубов? На данный момент — нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

В прошедшем сезоне 24-летний Алип провел 37 матчей в Кубке и чемпионате России, забив один гол. Контракт футболиста сборной Казахстана с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Галямин
Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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