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Сегодня, 19:03

Галямин отреагировал на решение РПЛ вручить Дзюбе награду лучшему игроку марта

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин рассказал, что думает о решении РПЛ вручить нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе награду лучшему игроку марта.

«Ничего удивительного нет. Скорости у него особой никогда не было, но мастерство есть. И чувство гола тоже. Плюс идет на пользу по сути отсутствие конкуренции. Так что нормально, что он даже в своем возрасте один из лучших.

Надо посмотреть, что Артем покажет дальше. Многое будет зависеть от того, как команда будет выглядеть. Для него важен командный настрой", — цитирует Галямина «РБ Спорт».

В марте этого года Дзюба провел три матча в РПЛ, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-dzyuba-luchshij-v-34-goda-vidimo-ran-she-luchshe-gotovili-igrokov/
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