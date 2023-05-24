Экс-защитник ЦСКА Галямин: «Роша повторил жест Соболева, чтобы обратить внимание судьи»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал решение ЭСК РФС отменить красную карточку, полученную защитником армейцев Виллианом Рошей в матче 28-тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Понятно, что Роша повторял этот жест из-за незнания языка. Если бы он знал русский, то мог бы объяснить боковому судье. С матом или без — это другой вопрос. Ему пришлось язык жестов применить, чтобы продемонстрировать, что ему показал Соболев. Роша повторил это, чтобы обратить внимание судьи. Если бы он просто игроку или судье в середине поля этот жест показал, то это была бы такая же красная, как и у Соболева», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

На 66-й минуте матча нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.