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Сегодня, 17:55

Экс-защитник ЦСКА Галямин: «Роша повторил жест Соболева, чтобы обратить внимание судьи»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал решение ЭСК РФС отменить красную карточку, полученную защитником армейцев Виллианом Рошей в матче 28-тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Понятно, что Роша повторял этот жест из-за незнания языка. Если бы он знал русский, то мог бы объяснить боковому судье. С матом или без — это другой вопрос. Ему пришлось язык жестов применить, чтобы продемонстрировать, что ему показал Соболев. Роша повторил это, чтобы обратить внимание судьи. Если бы он просто игроку или судье в середине поля этот жест показал, то это была бы такая же красная, как и у Соболева», — приводит «Спорт День за Днем» слова Галямина.

На 66-й минуте матча нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/galyamin-rosha-povtoril-zhest-soboleva-chtoby-obratit-vnimanie-sudi
Александр Соболев
Дмитрий Галямин
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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