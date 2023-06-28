Галямин — о возможном переходе Коваленко в «Зенит»: «Логично, что это потенциальная замена Кузяеву»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал возможное подписание «Зенитом» полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Коваленко — талантливый парень, который войдет в обойму «Зенита». Это точно оправданный трансфер, дальше все будет зависеть от него. Уходит Кузяев, непонятная ситуация с Венделом — так что все вполне логично. Места освобождаются. Логично, что это потенциальная замена Кузяеву. Далер — топовый футболист. Был одним из лидеров, но теперь хочет сделать шаг вперед. Заменить его будет непросто. Но «Зенит» старается это сделать», — приводит «РБ Спорт» слова Галямина.

По информации «СЭ», на этой неделе 19-летний футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», после чего клуб из Санкт-Петербурга заключит с ним долгосрочный контракт.

Сезон-2022/23 Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он принял участие в 23 матчах в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.