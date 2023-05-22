Галямин: «Когда зимой пошли разговоры, что «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», у меня ничего, кроме улыбки, это не вызвало»

Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Спартака» и «Зенита» в текущем сезоне.

— Тот же Быстров об игре «Спартака» весной высказался емко: «Говно!» Разделяете мысль?

— Категорически не согласен! На мой взгляд, Абаскаль хорошо справляется со своей работой. Физически команда готова, у нее есть характер. Тренер не боится доверять молодежи, парни прибавляют. Ну и какие претензии к испанцу? Разве в его распоряжении звезды, за которых заплатили десятки миллионов евро?

— Нет.

— В том-то и дело! Да, весной команда не все матчи проводила так же ярко, как в первой половине сезона. Но если называть вещи своими именами, второе место для нынешнего состава — потолок. Когда зимой пошли разговоры, что «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», у меня ничего, кроме улыбки, это не вызвало.

— Даже так?

— Ну конечно! «Зенит» сейчас гораздо сильнее: и по уровню игры, и по подбору исполнителей. Вот если летом уедут Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос, у остальных команд в РПЛ действительно появится шанс побороться за золото.

— А если не уедут?

— Тогда «Зенит» шестой раз подряд станет чемпионом! Либо «Спартак» должен купить легионеров уровня Малкома и Барриоса. Но сегодня затащить в Россию таких футболистов практически нереально. Плюс у «Спартака» в принципе селекция хромает. Если с Промесом и Мозесом не прогадали, то о Николсоне, Мартинсе, Бальде, Дуарте, Тавареше этого не скажешь. Игроки добротные, но не для чемпионских задач, — сказал Галямин.

После 28 туров «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 13 очков.

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