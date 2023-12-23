Галямин считает, что Заболотный сильнее Мусаева

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал переход 22-летнего нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

«Думаю, что Мусаев не сильнее тех футболистов, которые есть уже в ЦСКА. На сегодня, с моей точки зрения, Заболотный сильнее. Понимаю ли логику приглашения нападающего, который забил всего 2 гола в 18 матчах Премьер-Лиги? Нет. Но они же следили за ним, наверное, что-то видят. Не один же человек принимал решение. Мусаев не всегда играл. Говорю по памяти: где-то он выходил на замену, где-то его меняли. На самом деле, в ЦСКА собраны хорошие футболисты. Результат не соответствует игре. Они должны быть выше по таблице. Ступеньки на три-четыре — точно. Усиление состава? Только если они захотят подстраховаться на замену. А так в ЦСКА есть кому играть», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.