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23 ноября, 23:57

Галямин сомневается, что Сутормин может усилить стартовый состав ЦСКА

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о возможном усилении армейцев в зимнее трансферное окно.

«Чистяков, Коваленко, Ду Кейрос — любой из них мог бы быть конкурентоспособным в ЦСКА. Другой вопрос, в стартовый ли состав. Для того, чтобы уйти на скамейку, однозначно да, но стартовый состав — это на усмотрение тренера. Еще зависит от того, как они адаптируются. Переход Сутормина возможен, по поводу усиления в стартовый состав — трудно сказать. Потому что он играет на разных позициях, в разных схемах. Я вижу, что ему комфортнее играть по схеме 3-5-2. ЦСКА не всегда в нее играет, поэтому трудно сказать, усилит ли Сутормин или нет. Но он квалифицированный футболист, тем более москвич, лишним не будет», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

29-летний Сутормин в этом сезоне провел за «Зенит» 10 игр во всех турнирах, сделал 1 голевую передачу.

после 1-го круга РПЛ-2023/24 ЦСКА с 25 очками занимает 5-е место.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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