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Сегодня, 15:00

Галямин — о Соболеве: «Неуравновешенная психика убивает в нем все лучшие качества»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28 тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

26-летний форвард получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

— Антигерой тура?

— Соболев. Тут вообще без вариантов.

— Владимир Быстров после дерби назвал Соболева клоуном. Какое слово подберете вы?

— Я вам так скажу. Александр — форвард яркий, мастеровитый. Есть голевое чутье, хорош на «втором этаже», боец. В любом матче сражается от ножа. Но неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества. Просто не знаешь, что от него ждать. То на судью накинется, то на соперника. Теперь вот в дерби отметился неприличным жестом... А ведь уже не мальчик.

— В марте стукнуло 26.

— Пора взрослеть! Участвовал бы «Спартак» в еврокубках — Соболев со своими фокусами каждый второй матч пропускал бы из-за дисквалификации.

— Абаскаль после матча сказал: «Если такое повторится — форвард не будет играть».

— Ну и правильно! В Европе Соболева уже давно бы на место поставили. А у нас чувствует себя безнаказанным — отсюда и хамское поведение. Надеюсь, теперь поймет, что так себя вести нельзя.

Полностью интервью Дмитрия Галямина читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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