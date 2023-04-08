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Сегодня, 15:56

Галямин заявил, что в чемпионате России Акинфеев посильнее остальных игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин оценил выступление голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в РПЛ.

«Не знаю, насколько Игорь соответствует международному уровню всех голкиперов, но в чемпионате России он точно посильнее остальных игроков. Даже тех, кто играет в сборной России. Долго ли Акинфеев будет играть на высшем уровне? Все зависит от организма. Я уверен в другом: если Акинфеев почувствует, что он больше не показывает должный уровень, он уйдет из футбола», — приводит слова Галямина «Евро-Футбол.Ру».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и стал с клубом обладателем 20 трофеев. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005077464_galyamin_v_chempionate_rossii_akinfeev_tochno_posilnee_ostalnyih_igrokov
Дмитрий Галямин
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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