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Сегодня, 20:25

Галямов оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии.

«Если бразильцы покинут «Зенит», смогут ли остальные команды с ним конкурировать? Смотря кто придет на место бразильцев. В России такую команду собрать нельзя. Может ли «Зенит» провести массовые закупки российских игроков? Это нормально, что пятикратный чемпион России, а всего десятикратный, по своему финансовому положению может позволить себе купить лучших игроков России. Не всех, правда. Без бразильцев «Зенит» уже не будет так мощно доминировать в чемпионате России? Давайте не привязываться: это бразильцы или аргентинцы. Будем говорить про иностранцев, которые могут стать достойной заменой. «Зениту» и другим клубам будет тяжелее их найти», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-v-rossii-takuyu-komandu-kak-u-zenita-sobrat-nel-zya/
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
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