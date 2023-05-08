Галямов оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии

Сегодня, 20:25
Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии.
«Если бразильцы покинут «Зенит», смогут ли остальные команды с ним конкурировать? Смотря кто придет на место бразильцев. В России такую команду собрать нельзя. Может ли «Зенит» провести массовые закупки российских игроков? Это нормально, что пятикратный чемпион России, а всего десятикратный, по своему финансовому положению может позволить себе купить лучших игроков России. Не всех, правда. Без бразильцев «Зенит» уже не будет так мощно доминировать в чемпионате России? Давайте не привязываться: это бразильцы или аргентинцы. Будем говорить про иностранцев, которые могут стать достойной заменой. «Зениту» и другим клубам будет тяжелее их найти», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».
В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.