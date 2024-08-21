Гамид Агаларов перешел в махачкалинское «Динамо»

Сегодня, 17:07
«Динамо» Махачкала объявило о переходе из «Ахмата» нападающего Гамида Агаларова.
Срок контракта с 24-летним игроком не сообщается. Футболист будет выступать под 25-м номером.
В нынешнем сезоне Агаларов провел четыре матча в составе «Ахмата», в которых забил один гол. Его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.
В сезоне-2021/22 Агаларов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы» — в 29 проведенных матчах он забил 19 голов.