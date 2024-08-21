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Сегодня, 17:07

Гамид Агаларов перешел в махачкалинское «Динамо»

Виктория Кравченко
Гамид Агаларов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» Махачкала объявило о переходе из «Ахмата» нападающего Гамида Агаларова.

Срок контракта с 24-летним игроком не сообщается. Футболист будет выступать под 25-м номером.

В нынешнем сезоне Агаларов провел четыре матча в составе «Ахмата», в которых забил один гол. Его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

В сезоне-2021/22 Агаларов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы» — в 29 проведенных матчах он забил 19 голов.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7257
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
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