22 октября, 02:50

Гандри оценил значимость выхода сборной Туниса на ЧМ-2026

Защитник сборной Туниса и «Ахмата» Надер Гандри поделился эмоциями от выхода сборной на чемпионат мира-2026.

«Конечно, хорошо отобраться на чемпионат мира. Я во второй раз приму участие в мировом первенстве. Это ведь также хорошо и для Российской премьер-лиги, в ней выступают футболисты — участники чемпионата мира, чемпионат становится более конкурентным. В нашей стране это является большим событием, безусловно, мы очень счастливы. В третий раз подряд примем участие, но это результат усердной работы», — цитирует Гандри ТАСС.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Туниса по футболу
Популярное видео
