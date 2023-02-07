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Сегодня, 11:28

Ганский агент объяснил, почему в «Спартаке» не заиграли Квинси Овусу-Абейе и Уорис

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ганский агент Кейкей Эрзуа объяснил, почему у его соотечественников Квинси Овусу-Абейе и Маджида Уориса не получилось заиграть в «Спартаке».

«Квинси хоть и перешел в «Спартак» из лондонского «Арсенала», но не смог адаптироваться к российскому чемпионату. Языковой барьер и климат сильно повлияли на него, хотя талант не подлежит сомнению.
Маджид Уорис столкнулся с большим количеством травм в «Спартаке», это ему не позволило показать себя. В Швеции он был результативным бомбардиром, который часто огорчал вратарей, а начало карьеры в России для него получилось трудным, он никак не мог найти себя на поле. Уорис тоже обладал большим футбольным потенциалом», — приводит Metaratings слова Эрзуа.

Квинси Овусу-Абейе перешел в «Спартак» из «Арсенала» в январе 2006 года. Он принадлежал московскому клубу до апреля 2010 года, при этом в разные периоды выступал за «Сельту», «Бирмингем», «Кардифф» и «Портсмут» на правах аренды. Футболист принял участие в 44 матчах «Спартака», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Маджид Уорис стал футболистом «Спартака» в январе 2013 года, с января по июнь 2014 года он выступал за «Валансьенн» на правах аренды, а в июле 2014 года перешел в «Трабзонспор». Форвард забил за «Спартак» 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 16 играх за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/ganskii-agent-ezrua-obyasnil-pochemu-v-spartake-ne-zaigrali-kvinsi-ovusu-abeie-i-madzhid-uoris-225935/
Квинси Овусу-Абейе
Маджид Уорис
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ФК Спартак (Москва)
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