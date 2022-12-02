Гаранин ответил на вопрос о том, где он может продолжить карьеру

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о том, где он может продолжить карьеру.

Ранее появлялась информация о том, что специалист может перейти в «Рубин», «Нижний Новгород» или «Енисей».

«Было много слухов и когда мы уходили из «Сочи», и позднее, но все это не имело под собой никакой почвы. Я ни на что нигде не подписан в соцсетях, у меня супруга следит, присылает. Друзья тоже присылают. Ну, на момент, когда мы с вами общаемся, все пока тихо.

Решается вопрос. Пока все без конкретики. Так, что-то мне говорят, кто-то что-то спрашивает, знакомые говорят, что я есть в каких-то шорт-листах. Один из слухов был: «Гаранин отказал одному клубу, потому что он хочет взять паузу». Я отдохнул, когда мы приняли решение закончить работу в «Сочи». До 23 ноября я был в Сочи, окна выходили на море, я гулял каждый день. Конечно, хочется и нужно работать. Я получил колоссальный опыт, но немножко неправильно воспользовался всей этой ситуацией. Хочется показать самому себе, прежде всего, что того, что произошло, не должно было случиться», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

52-летний Гаранин работал в «Сочи» с 20 июня, он покинул клуб в начале ноября этого года.