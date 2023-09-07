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Сегодня, 10:35

Гаранин ответил на вопрос, является ли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, является ли «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

«А как вы себе такое представляете? Разве Крису [Нобоа], Юсупову или Сослану [Джанаеву] можно сказать: «Выходите на поле и проигрывайте»? Когда «Сочи» занял второе место, они обыграли «Зенит» два раза. О чем тут можно говорить?» — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября 2022 года, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

В августе специалист вошел в тренерский штаб «Балтики-БФУ» — фарм-клуба одноименной команды из Калининграда, которая выступает во второй лиге.

Вадим Гаранин. «Я вел переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку — хочу, чтобы у Марцела все получилось!» Интервью Вадима Гаранина

ФК Зенит
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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