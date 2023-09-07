Гаранин ответил на вопрос, является ли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, является ли «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

«А как вы себе такое представляете? Разве Крису [Нобоа], Юсупову или Сослану [Джанаеву] можно сказать: «Выходите на поле и проигрывайте»? Когда «Сочи» занял второе место, они обыграли «Зенит» два раза. О чем тут можно говорить?» — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября 2022 года, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

В августе специалист вошел в тренерский штаб «Балтики-БФУ» — фарм-клуба одноименной команды из Калининграда, которая выступает во второй лиге.