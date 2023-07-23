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Сегодня, 17:28

Гаранин поделился мнением о борьбе «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин высказался о продолжении своей тренерской карьеры.

«Думаю ли я о том, чтобы занять место Ярошика? Безусловно, нет. Я также был на матче «Динамо» и «Краснодара». Смотрим, анализируем. Рассматриваю ли я только варианты из РПЛ? Не знаю, откуда информация. Часто в прессе читаю про себя абсолютно надуманные вещи. Хочется, чтобы было интересно, в развитии в том числе. Вызов? Показать самому себе, что мы умеем делать», — приводит «РБ Спорт» слова Гаранина.

Также он ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в текущем сезоне чемпионата России опередить в турнирной таблице «Зенит».

«Может ли «Спартак» на дистанции в 30 туров опередить «Зенит»? Надо посмотреть сейчас, как вольются футболисты новые», — добавил специалист.

На старте сезона «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. «Спартак» в рамках первого тура РПЛ встретится с «Оренбургом». Матч между красно-белыми и оренбуржцами пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garanin-vy-skazalsya-o-bor-be-spartaka-s-zenitom-v-novom-sezone-rpl/
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