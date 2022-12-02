Гаранин: «Ротенберг поддерживал меня в «Сочи», это очень дорогого стоит»

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос о причинах ухода из клуба.

«Глобально не буду погружать в детали. Это мое решение, оно основано на общении с президентом клуба, гендиректором, спортивным диркетором. После игры с «Зенитом» я принял такое решение — тяжелое, сложное, но, наверное, в этой ситуации это было правильно.

Бывают в жизни моменты, когда ты понимаешь, что нужно взвесить все за и против и принять сложное решение. Было много гадостей после игры, связанных с отношениями с игроками. У нас были замечательные отношения с футболистами внутри команды. Никто не знает, как Борис Ротенберг поддерживал меня, это очень дорогого стоит. Но я посчитал, что так будет лучше для всех.

Мы очень тепло расстались, без всяких обид. Было очень смешно читать какие-то домыслы, что Гаранин ругается с президентом. Я сказал Ротенбергу: «Вы представляете, чтобы мы с вами ругались?» Посмеялись с ним», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

24 октября «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ уступил «Зениту» со счетом 0:7. Гаранин покинул клуб в начале ноября.

На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.