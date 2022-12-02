Гаранин рассказал, почему не сообщил о своем уходе из «Сочи» сразу

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, почему объявил о своем уходе не сразу.

Мы хотели, чтобы, пока шли важные игры, отгородить команду от этой шумихи. Весь тренерский штаб был в Сочи, мы общались с ребятами, виделись с руководством. Посчитали, чтобы это все было тихо и мирно. Хотели, чтобы команда спокойно готовилась и не забивала себе голову. Чего только не узнали о себе из СМИ. Что в игре со «Спартаком» в закрытой ложе руководили командой по телефону. Что Гаранин с тренерским штабом уже в Москве. Даже с женой смеялись от этого. Могу только себя винить в этой ситуации, крайних здесь нет", — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

24 октября «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ уступил «Зениту» со счетом 0:7. Гаранин покинул клуб в начале ноября.

На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.