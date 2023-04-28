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Сегодня, 19:56

Гаргаев поделился мнением о поступках нападающего Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился мнением о поступках нападающего Артема Дзюбы.

«У каждого публичного человека есть почитатели и антагонисты. Артем — неординарный парень, поэтому и тех, и других у него достаточно. Что касается обид, то это такая черта характера у человека. Мы не в праве ему что-то запрещать. История с рукопожатием не очень ведь красивой получилась? Да, согласен. Это было некрасиво. Человеку свойственно иногда в эмоциональном порыве делать какие-то неправильные вещи. Это, конечно, никого не красит. Но ситуация, наверное, была такая, команда проиграла. С одной стороны, все эти черты характера мешают ему, но, с другой, в каком-то смысле даже помогают. Да, конкретно в этой ситуации Артем был неправ. Что бы там ни было, Семак старше его, он был его тренером, Семак сам сделал шаг навстречу, понимая, что у него может быть такой эмоциональный фон. Это же не была какая-то подколка со стороны Семака. Можно было просто пожать руки и разойтись», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

«Локомотив» принимал «Зенит» в рамках 22?го тура РПЛ и проиграл со счетом 1:2. После игры Дзюба не стал жать руку Семаку. Ранее нападающий выступал за петербургскую команду с 2015 по 2022 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gargaev-dzyube-mozhno-bylo-pozhat-ruku-semaku-artyom-v-etoi-situacii-neprav-246912/
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Фатих Карагюмрюк
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