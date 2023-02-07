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Сегодня, 15:06

Гаргаев считает, что большинство клубов РПЛ должны уговаривать Дзюбу перейти к ним

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, заявил, что его удивляет невысокий спрос на Артема Дзюбу среди клубов РПЛ.

«Мое мнение: больше половины российских клубов должны уговаривать Артема перейти к ним. Дзюба — один из лучших русских форвардов последнего десятилетия. Если бы я был руководителем клуба РПЛ, первым делом бы набрал Дзюбе и сказал: «Артем, потренируйся, приведи себя в порядок и приходи к нам. Ты нужен!» Дзюба слабый футболист? Нет, это очень хороший игрок для РПЛ. Если у него есть желание играть в футбол, еще год-два он сможет выступать на приличном уровне», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-bol-she-poloviny-rossijskih-klubov-dolzhny-ugovarivat-dzyubu-perejti-k-nim/
Артем Дзюба
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