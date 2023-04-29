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Сегодня, 10:13

Гаргаев считает, что Садулаев может стать вторым Кварацхелией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев поделился мнением о перспективах полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева.

«Сейчас Лечи Садулаев появился в «Ахмате». Я считаю, что у него громадный потенциал. Он может стать минимум вторым Хвичей Кварацхелией. Все данные у него для этого есть. В том клубе, где он играет, наверняка хотят, чтобы он стал звездой. Ему наверняка дают советы тренер, руководство. Пока он к такой цели неплохо двигается, но станет он большим футболистом или нет, будет зависеть только от него самого. Ему, конечно, готово все наше спортивное сообщество помочь, потому что у него есть предпосылки к большому будущему. В чем это выражается? Его физические данные, его мастерство, умение думать, его харизматика на поле. Это видно невооруженным взглядом», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на счету Садулаева 27 матчей за «Ахмат», в которых он забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gargaev-sadulaev-glavnyi-talant-kavkaza-v-rossiiskom-futbole-on-mozhet-stat-vtorym-kvarackheliei-247058/
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