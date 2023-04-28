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Сегодня, 14:21

Гаргаев заявил, что Семак умеет обходить острые углы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Насколько велико влияние Семака на «Зенит»? Нет больших скандалов ни на тренировках, ни в играх. При этом есть результат при неплохой игре, каких-то сильных противоречий внутри коллектива нет. В этом заслуга Семака. Значит, он правильно все выстраивает. Значит, у него правильное отношение к футболистам, болельщикам, руководству клуба. Этому тоже нужно отдать должное. Никакого хаоса в «Зените» нет. Значит, Семак — качественный тренер, человек. Умеет обходить острые углы. Ведь есть клубы, в которых каждую неделю какой-то скандал, которые могут выдать великую игру, а через неделю проиграть каким-то аутсайдерам. Можно представить, что Семак через какое-то время сможет возглавить чемпионат турецкой суперлиги. У меня всегда Семак и как футболист, и как тренер вызывал уважение, потому что он многогранная личность. Я помню очень хорошо Семака-футболиста. Это был задиристый, ершистый на поле парень, который отдавал всего себя игре», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Он также заявил, что Семак всегда был образцом поведения во всем как на поле, так и вне его.

«Сейчас, когда он стал тренером, он меня по-хорошему удивляет. В нем осталась эта харизматика, но уже более степенная. Разговаривает он солидно, хорошо выстраивает тренировочный процесс и игру команды. Он смог перестроиться из ершистого, мастеровитого футболиста в степенного, солидного тренера. Хотя это один и тот же Семак как человек», — добавил Гаргаев.

47-лений россиянин возглавил «Зенит» в мае 2018 года.

После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.

Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-agenta-anzora-garaeva-magomed-ozdoev-v-turcii-rabota-s-pirlo-zenit-dzyuba-semak/
Сергей Семак
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