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Сегодня, 10:55

Гаргаев заявил, что в Турции есть интерес к 6-7 российским футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев рассказал об интересе к российским футболистам со стороны турецких клубов.

«Я встречаюсь со спортивными директорами различных турецких клубов, и много фамилий фигурирует, ко многим есть интерес. Понятное дело, что следующий этап — финансовые потребности, трансферная стоимость, но интерес к шести-семи нашим футболистам есть: Миранчук, Лунев. Того же Баринова хотели купить. От «Бешикташа» был реальный интерес к Баринову. Я с одним из руководителей «Бешикташа» встречался, он мне показывал. Я никак не был задействован в этом трансфере, просто люди спрашивали мое мнение и показывали мне письмо-предложение, которое они отправили», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

По ходу зимнего трансферного окна «Бешикташ» предлагал «Локомотиву» 1,5 миллиона евро за переход Баринова. Российский клуб отклонил данное предложение. В апреле стало известно, что полузащитник близок к заключению нового контракта с железнодорожниками.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gargaev-v-turcii-est-interes-k-6-7-nashim-futbolistam-barinova-beshiktash-realno-khotel-kupit-247067/
Дмитрий Баринов
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