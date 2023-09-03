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Сегодня, 17:14

Агент Изидора: «Локомотив» не хочет отпускать Вильсона и не готов выстраивать конструктивный диалог»

Агент Изидора объяснил нежелание игрока возвращаться в Россию
Ана Горшкова
Корреспондент
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Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал нежелание игрока возвращаться в Россию.

«Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?» — приводит слова Ичбиа Sport24.

Также агент заявил, что «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу.

«Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Меца». «Мец» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 миллионов евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Мец» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. «Марсель» предлагал 1 миллион евро + опцию выкупа в 5 миллионов евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы», — сказал Ичбиа.

Агент Изидора считает, что единственно правильным решением будет отпустить игрока в другой клуб.

«Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно. «Локомотив» просит 2 миллиона евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение», — отметил Ичбиа.

 
Вильсон Изидор. Форвард «Локомотива» уехал в Европу и отказывается возвращаться в Россию. Как в клубе отреагировали на саботаж Изидора

Изидор играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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