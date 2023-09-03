Агент Изидора: «Локомотив» не хочет отпускать Вильсона и не готов выстраивать конструктивный диалог»

Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал нежелание игрока возвращаться в Россию.

«Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течении года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?» — приводит слова Ичбиа Sport24.

Также агент заявил, что «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу.

«Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Меца». «Мец» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 миллионов евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Мец» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. «Марсель» предлагал 1 миллион евро + опцию выкупа в 5 миллионов евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы», — сказал Ичбиа.

Агент Изидора считает, что единственно правильным решением будет отпустить игрока в другой клуб.

«Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно. «Локомотив» просит 2 миллиона евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение», — отметил Ичбиа.

Изидор играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро