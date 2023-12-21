Гарре назвал Фролова отцом «Крыльев Советов»: «Он сумасшедший»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» рассказал о вратаре самарцев Евгении Фролове.

«Фрол сумасшедший! Ха-ха. Люблю его. Он хороший человек, а для команды это настоящий отец! Он один из самых возрастных игроков, также он говорит по-английски, поэтому с ним просто общаться. Это настоящий профессионал! Он очень много тренируется», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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