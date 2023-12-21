Гарре назвал Месси своим футбольным богом

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

— Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?

— Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать, вдруг он травмируется или что-то такое.

— Для вас он тогда был богом?

— Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.

— Вы мечтали стать таким, как он?

— Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста — провести тренировку с лучшим.

— Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.

— Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год.

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