Гарре объяснил, почему отказался выступать за сборную Италии

Сегодня, 11:15
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Италии.
«Когда мне было 17 или 18 лет, звонили из молодежной сборной Италии. Но я аргентинец, поэтому даже не думал о том, чтобы менять сборную», — сказал Гарре «СЭ».
23-летний аргентинец, имеющий итальянский паспорт, выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.