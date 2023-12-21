Гарре объяснил, почему отказался выступать за сборную Италии

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Италии.

«Когда мне было 17 или 18 лет, звонили из молодежной сборной Италии. Но я аргентинец, поэтому даже не думал о том, чтобы менять сборную», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец, имеющий итальянский паспорт, выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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