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7 декабря, 23:25

Гарре поддержал Солдатенкова, раскритиковавшего поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом»

Диана Андрющенко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре извинился перед болельщиками за поражение в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Привет всем болельщикам «Крыльев Советов». Прежде всего, извините за сегодняшнее поражение. Мы выложились по полной и, конечно, обидно завершать год таким образом. Во-вторых, я хочу поддержать слова нашего капитана Александра Солдатенкова. Мы считаем, что в этом канале нужно обсуждать только «Крылья Советов», — сказал Гарре на видео в официальном Telegram-канале клуба.

Капитан &laquo;Крыльев Советов&raquo; Александр Солдатенков. Хаос в соцсетях «Крыльев Советов»: клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом», игроки негодуют

Ранее защитник и капитан «Крыльев» Александр Солдатенков раскритиковал поздравление «Акрона» с победой над «Зенитом» от лица самарского клуба. В субботу, 7 декабря, «Акрон» обыграл «Зенит» в рамках 18-го тура РПЛ (2:1).

Источник: ФК Крылья Советов
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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Александр Солдатенков
Бенхамин Гарре
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