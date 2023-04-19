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Гарре: «Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу в «Крыльях»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о работе с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

«Очень умный тренер. Прекрасно знает, как работать именно с нашей командой. У него очень разнообразные тренировки: много упражнений на тактику, но и много техники. Осинькин очень серьезен, может по несколько раз повторить одно и то же, чтобы мы лучше запоминали. Чувствуется, что он как отец для нас. В команде много молодых игроков, а Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу. Это здорово», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 23 тура.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5073611-igrok-krylev-sovetov-garre-osinkin-umnyj-trener-on-dlya-nas-kak-otec.html
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
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