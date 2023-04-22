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Сегодня, 15:16

Гарре рассказал, что мог перейти в «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что мог оказаться в «Краснодаре».

«Это правда, что «Краснодар» интересовался мной. Они контактировали со мной, но не знаю, что случилось дальше. «Крылья» были быстрее, поэтому я тут. Мне все нравится здесь. Доволен тем, что перешел сюда», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Бенхамин Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро. Игрок подписал контракт сроком до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и пять — в FONBET Кубке России. На счету 22-летнего аргентинца одна голевая передача.

«Крылья Советов» в 23 матчах набрали 25 очков и занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/benhamin-garre-ya-mog-perejti-v-krasnodar-no-kry-l-ya-by-li-by-stree/
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Бенхамин Гарре
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