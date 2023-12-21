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РПЛ

Сегодня, 12:30

Гарре рассказал, что взял 28-й номер в «Крыльях» в честь дочери

Микеле Антонов
Корреспондент
Бенхамин Гарре общается с дочкой по видеосвязи.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» объяснил, почему взял 28-й номер в клубе.

— По ходу сезона вы сменили номер с 28-го на 10-й. Почему изначально выбрали 28-й?

— У моей дочки день рождения восьмого февраля. В тот момент особо не было свободных номеров, поэтому я взял этот в честь нее.

— Почему тогда поменяли?

— Не знаю, я особо не задумывался об этом. В какой-то момент наш капитан просто пришел ко мне и сказал, что 10-й номер освободился, потому что Якуба хотел взять 18-й. Десятка — серьезный номер, я почувствовал уверенность, все хорошо.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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