Гарре рассказал, что взял 28-й номер в «Крыльях» в честь дочери

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» объяснил, почему взял 28-й номер в клубе.

— По ходу сезона вы сменили номер с 28-го на 10-й. Почему изначально выбрали 28-й?

— У моей дочки день рождения восьмого февраля. В тот момент особо не было свободных номеров, поэтому я взял этот в честь нее.

— Почему тогда поменяли?

— Не знаю, я особо не задумывался об этом. В какой-то момент наш капитан просто пришел ко мне и сказал, что 10-й номер освободился, потому что Якуба хотел взять 18-й. Десятка — серьезный номер, я почувствовал уверенность, все хорошо.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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