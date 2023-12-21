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Сегодня, 11:45

Гарре рассказал, как не хотел писать Гвардиоле

Микеле Антонов
Корреспондент
Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как он сомневался писать главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Да, это было давно. Тогда я еще был в Аргентине. С Пепом у меня было две предсезонки, мне у него все понравилось. Гвардиола и весь его тренерский штаб всегда были рядом. Это было самым главным для меня. Они всегда хотели помочь, хотели дать какую-то дополнительную информацию, чтобы мне было проще развиваться как игроку.

Но потом я ушел в другой клуб и не знал, надо ли отправлять сообщение, но мой отец настоял, поэтому я поздравил его с днем рождения. Плюс я поблагодарил его за все, что он сделал для меня. Пеп ответил в милой манере, что следил за мной в Аргентине. Тогда у меня как раз выдался хороший старт в чемпионате. Мы отлично пообщались, мне очень запомнился этот разговор», — сказал Гарре «СЭ».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Бенхамин Гарре
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