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Сегодня, 11:30

Гарре рассказал, кто из игроков «Челси» хочет забрать его в Англию

Микеле Антонов
Корреспондент
Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» рассказал об общении с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом.

— Общаетесь с кем-то из сборной?

— Энцо Фернандес — один из моих близких друзей. Мы знакомы уже 5-6 лет, когда он только начинал в Аргентине.

— Шутите ли вы, что он должен вам забрать в «Челси», как, например, недавно Чалов с Головиным?

— Да, мы часто так шутим.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Челси
Бенхамин Гарре
Энцо Фернандес
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