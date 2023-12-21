Гарре рассказал, кто из игроков «Челси» хочет забрать его в Англию

Сегодня, 11:30
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» рассказал об общении с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом.
— Общаетесь с кем-то из сборной?
— Энцо Фернандес — один из моих близких друзей. Мы знакомы уже 5-6 лет, когда он только начинал в Аргентине.
— Шутите ли вы, что он должен вам забрать в «Челси», как, например, недавно Чалов с Головиным?
— Да, мы часто так шутим.
23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.