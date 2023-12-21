Гарре рассказал, кто из игроков «Челси» хочет забрать его в Англию

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» рассказал об общении с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом.

— Общаетесь с кем-то из сборной?

— Энцо Фернандес — один из моих близких друзей. Мы знакомы уже 5-6 лет, когда он только начинал в Аргентине.

— Шутите ли вы, что он должен вам забрать в «Челси», как, например, недавно Чалов с Головиным?

— Да, мы часто так шутим.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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