Гарре сообщил, что ничего не знает об интересе «Зенита» и «Удинезе»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— Было много слухов об интересе к вам «Зенита», плюс совсем недавно появилась новость об «Удинезе».

— Ничего об этом не знаю. Честно говоря, в отпуске оставлю это моим представителям: отцу и его брату, моему дяде. Эти люди заботятся обо мне. Плюс, конечно же, ребята из Ultimate Sports всегда помогали и помогают мне в России.

— Но, если пофантазировать, вам было бы интересно поиграть в Италии?

— Конечно! Никто из игроков не будет врать при таком вопросе. Конечно, хочется прогрессировать. Переход в топ-5 лиг был бы для меня хорошим шагом. Но, как я сказал, я игрок «Крыльев» и не думаю об этом всем. Возможные предложения, которые будут приходить, рассмотрят уже мои представители. Посмотрим, что будет.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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