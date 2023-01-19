Гарре в пятницу прибудет в расположение «Крыльев Советов» и пройдет медосмотр

19 января, 23:41
Эмилио Чемпион, представляющий интересы аргентинского нападающего Бенхамина Гарре, рассказал о трансфере футболиста в «Крылья Советов».
«В пятницу Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдет медосмотр», — приводит Sport24 слова Чемпиона.
Сегодня, 19 января, стало известно о том, что «Крылья Советов» подпишут соглашение с 22-летним аргентинцем, которое будет действовать до 2026 года. Ранее нападающий «Расинга» выступал на правах аренды в «Уракане».
С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.
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Основные источники исследования