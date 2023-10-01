Гарре о втором месте «Крыльев Советов» в РПЛ: «Находимся на том месте, которое заслужили»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил результаты команды после 10 туров чемпионата России.

«Мы можем бороться в каждом матче так же, как и сегодня. Чувствуем себя очень хорошо, прекрасное взаимопонимание в команде. Будем работать, чтобы соответствовать этому уровню. «Краснодар» и «Крылья Советов» в тройке? Это реальность. Мы находимся на том месте, которое заслужили. Но не надо подниматься в облака!» — сказал Гарре.

После победы над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России самарцы сыграют на выезде против «Пари НН».