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Сегодня, 16:54

Гарре забил самый поздний гол в РПЛ в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Бенхамин Гарре.
Фото Виктор Лунченко, ФК «Крылья Советов».
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил самый позний гол в истории РПЛ в матче с «Локомотивом» (3:3).

На 12-й минуте добавленного времени реализовал пенальти. Так, гол Гарре на отметке 101:34 стал самым поздним в истории РПЛ. До этого самым поздним взятием ворот был гол полузащитника Ивелина Попова из «Ростова» в матче с «Краснодаром» в 2020 году (100:55).

В мае 2022 года нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти в ворота «Уфы» (1:2) на 102:27 минуте.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 18 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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