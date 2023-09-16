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Сегодня, 18:41

Гарре завтра приступит к тренировкам с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал «СЭ» о восстановлении нападающего Бенхамина Гарре, который получил повреждение в матче пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Завтра он прибывает в расположение команды. Будет тренироваться здесь. В полную меру? Конечно! Для чего ему еще приезжать. Сможет ли сыграть в следующем матче, будет решать тренер. Но завтра он уже будет тренироваться с основной командой», — сказал Артамонов «СЭ».

23-летний аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином» и был заменен сразу после окончания первого тайма. В текущем сезоне Гарре забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах РПЛ.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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