Гарре завтра приступит к тренировкам с «Крыльями Советов»

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал «СЭ» о восстановлении нападающего Бенхамина Гарре, который получил повреждение в матче пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Завтра он прибывает в расположение команды. Будет тренироваться здесь. В полную меру? Конечно! Для чего ему еще приезжать. Сможет ли сыграть в следующем матче, будет решать тренер. Но завтра он уже будет тренироваться с основной командой», — сказал Артамонов «СЭ».

23-летний аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином» и был заменен сразу после окончания первого тайма. В текущем сезоне Гарре забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах РПЛ.