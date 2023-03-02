Гарре заявил, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своем экс-наставнике Хосепе Гвардиоле.

«Самара — красивый город, мне все нравится. Также рад, что команда сейчас на подъеме и мы показываем отличный результат на поле. Разница в климате? Ясно, что большая разница с температурой по сравнению с Аргентиной. Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться. Как могу оценить работу с Гвардиолой? У меня максимально положительные эмоции от него, я бы сказал, даже сильные. После этого я еще в Аргентине поиграл, но это уже прошедший этап, сейчас сосредоточен на выступлениях за «Крылья». С Пепом я был уже давно, многому у него научился. И Гвардиола, и Осинькин поверили в меня — Игорь Витальевич дал мне большой карт-бланш, уделяет много времени, чтобы я быстрее адаптировался, начал понимать футбол, который ставит тренер, и, что от меня требуется на поле. Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»? Конечно, в будущем — да», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

22-летний аргентинец присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за клуб два матча, отметившись одной результативной передачей.