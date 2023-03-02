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Сегодня, 13:18

Гарре заявил, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своем экс-наставнике Хосепе Гвардиоле.

«Самара — красивый город, мне все нравится. Также рад, что команда сейчас на подъеме и мы показываем отличный результат на поле. Разница в климате? Ясно, что большая разница с температурой по сравнению с Аргентиной. Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться. Как могу оценить работу с Гвардиолой? У меня максимально положительные эмоции от него, я бы сказал, даже сильные. После этого я еще в Аргентине поиграл, но это уже прошедший этап, сейчас сосредоточен на выступлениях за «Крылья». С Пепом я был уже давно, многому у него научился. И Гвардиола, и Осинькин поверили в меня — Игорь Витальевич дал мне большой карт-бланш, уделяет много времени, чтобы я быстрее адаптировался, начал понимать футбол, который ставит тренер, и, что от меня требуется на поле. Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»? Конечно, в будущем — да», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

22-летний аргентинец присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за клуб два матча, отметившись одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/benhamin-garre-v-budushhem-hotel-by-vernut-sya-v-manchester-siti/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Сити
Бенхамин Гарре
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