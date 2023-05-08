Гарре заявил, что российский футбол находится на хорошем уровне

Сегодня, 13:00
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об уровне российского чемпионата.
«Думаю, российский футбол находится на хорошем уровне. Здесь хорошие команды, отличные игроки. Мне нравится в России. Это новый опыт для меня», — приводит «РБ Спорт» слова Гарре.
Аргентинский футболист перешел в «Крылья Советов» в 2023 году. Ранее он выступал за «Расинг». В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 14 матчей за самарский клуб во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.