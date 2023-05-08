Гарре заявил, что российский футбол находится на хорошем уровне

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об уровне российского чемпионата.

«Думаю, российский футбол находится на хорошем уровне. Здесь хорошие команды, отличные игроки. Мне нравится в России. Это новый опыт для меня», — приводит «РБ Спорт» слова Гарре.

Аргентинский футболист перешел в «Крылья Советов» в 2023 году. Ранее он выступал за «Расинг». В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 14 матчей за самарский клуб во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.