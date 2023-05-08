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Сегодня, 13:00

Гарре заявил, что российский футбол находится на хорошем уровне

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об уровне российского чемпионата.

«Думаю, российский футбол находится на хорошем уровне. Здесь хорошие команды, отличные игроки. Мне нравится в России. Это новый опыт для меня», — приводит «РБ Спорт» слова Гарре.

Аргентинский футболист перешел в «Крылья Советов» в 2023 году. Ранее он выступал за «Расинг». В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 14 матчей за самарский клуб во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/benhamin-garre-v-rossii-futbol-na-horoshem-urovne-zdes-otlichny-e-igroki/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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