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Сегодня, 15:50

Гарре заявил, что в «Крыльях» никто не думает о вылете в первую лигу

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что никто в клубе не рассматривает вариант с вылетом в первую лигу.

«Да, мы действительно в непростой ситуации, но никто не думает о вылете в ФНЛ. Мы будем продолжать усердно работать, у нас собраны качественные игроки. Будем стремиться улучшить свои позиции в следующих матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Гарре.

По итогам 26 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. 14 мая самарская команда сыграет с «Локомотивом». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/benhamin-garre-v-kry-l-yah-nikto-ne-dumaet-o-vy-lete-no-situatsiya-neprostaya/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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