Гарре заявил, что в «Крыльях» никто не думает о вылете в первую лигу

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что никто в клубе не рассматривает вариант с вылетом в первую лигу.

«Да, мы действительно в непростой ситуации, но никто не думает о вылете в ФНЛ. Мы будем продолжать усердно работать, у нас собраны качественные игроки. Будем стремиться улучшить свои позиции в следующих матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Гарре.

По итогам 26 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. 14 мая самарская команда сыграет с «Локомотивом». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.