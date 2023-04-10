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Сегодня, 10:13

Агент: «Ренан уже адаптировался в «Зените». Скоро все критики увидят, насколько он хорош»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, представитель центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что бразилец уже адаптировался в петербургском клубе и в скором времени начнет демонстрировать свои лучшие качества.

«Ренан уже адаптировался в «Зените». Он счастлив в клубе и отлично себя чувствует. Скоро все критики увидят, насколько он хорош. Результат обязательно будет», — приводит Sport24 слова Гарсии.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. В составе клуба из Санкт-Петербурга он принял участие в 6 матчах.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-agent-renan-uzhe-adaptirovalsya-v-zenite-on-otlichno-sebya-chuvstvuyet-skoro-kritiki-uvidyat-naskolko-on-khorosh
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Роберт Ренан
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